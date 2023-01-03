About

Filosofía en la Red es la plataforma de divulgación filosófica más grande en español. Στοά es el newsletter de Filosofía en la Red, en la que se busca y pretende tener una comunicación contigo de una forma más directa y personal.

Tanto el contenido de Στοά, como el de Filosofía en la Red, es gratuito, y puedes consultarlo de forma directa o suscribiéndote. Tenemos dos tipos de membresía: una free y otra vip. Ambas te dan acceso a los textos y materiales, pero si te suscribes por 6USD (al mes, o con pago anual) podrás tener algunos beneficios:

• Filosofía en la Red Prémium: porque sabemos que la publicidad interrumpe la experiencia, tu suscripción VIP te abre las puertas a leer cada texto sin anuncios, con la calma y claridad que la filosofía merece.

• Cartas del editor: un rincón en el que Miguel Ángel, director de Filosofía en la Red, no escribe bajo su cargo, sino como alguien que también busca entender lo que le pasa. Aquí no hay artículos ni teorías: hay pausas. Fragmentos de pensamiento con piel, escritos para quienes saben que, a veces, filosofar también es sostenerse.

• Insider: entérate de nuestros nuevos proyectos antes que nadie, así como descubre el backstage de Filosofía en la Red.

• Club de Lectura: accede sin coste adicional a nuestro club de lectura, que tiene una cuota de recuperación.

Con tu suscripción prémium nos apoyas para sostener este enorme proyecto. De antemano, gracias por formar parte de Filosofía en la Red.

