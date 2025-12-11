Στοά
Radicalidad filosófica: volver a las raíces del conocimiento
Una reflexión que une metafísica, ciencia, arte y democracia para mostrar cómo la radicalidad revela lo oculto y transforma nuestra visión del mundo.
Hace 5 horas
•
Filosofía en la Red
1
Fotografía y ontología: la luz y el tiempo según Barthes. Parte 1 de 2
Una reflexión profunda sobre cómo la fotografía encarna luz y pasado, revelando la singularidad temporal y afectiva expuesta por Roland Barthes.
dic 10
•
Filosofía en la Red
1
Democracia en Platón y Aristóteles: tensiones entre razón, poder y virtud
Análisis claro y profundo de cómo Platón y Aristóteles entendieron la democracia ateniense, sus límites, riesgos y lecciones actuales.
dic 9
•
Filosofía en la Red
5
Ética de la virtud: el camino aristotélico al florecimiento
Una lectura clara y profunda sobre la eudaimonía, la virtud y la prudencia en Aristóteles, y su vigencia en la formación del carácter.
dic 8
•
Filosofía en la Red
8
3
¿Hacia dónde íbamos?: una cartografía de procesos y narrativas
Una exposición que celebra volver a mirar de cerca: páginas, maquetas, ideas y mundos que habían quedado a la espera del público.
dic 7
•
Filosofía en la Red
1
Familia, amor y poder: Hegel frente a Engels
Un recorrido por las ideas de Hegel y Engels para entender cómo amor, eticidad y economía modelan la familia y sus formas de poder.
dic 6
•
Filosofía en la Red
1
Fragilidad de los vínculos humanos: más allá del capitalismo
Una reflexión filosófica sobre por qué nuestras relaciones siguen siendo frágiles incluso fuera del capitalismo.
dic 5
•
Filosofía en la Red
3
Cincuenta años sin Arendt: el espejo que aún nos quema
Cincuenta años después de su muerte, Hannah Arendt sigue incomodando: nos recuerda que pensar, sentir y no normalizar el mal es un deber humano.
dic 4
•
Filosofía en la Red
8
2
La lectura como práctica filosófica y espacio de resistencia
La ficción nos entrena en empatía, cuestiona certezas y abre mundos posibles. Una reflexión sobre cómo leer reconfigura la vida.
dic 3
•
Filosofía en la Red
10
1
Naturaleza y cultura: del cuerpo biológico al mundo digital
Explora cómo Eagleton y Han revelan la crisis entre lo biológico, lo simbólico y lo digital, y cómo esa tensión redefine nuestra identidad…
dic 2
•
Filosofía en la Red
1
Muerte en el arte mexicano: símbolo, memoria y creación
Un recorrido por las imágenes, símbolos y obras que transformaron la muerte en un lenguaje cultural vivo, entre la crítica social, la memoria y lo…
dic 1
•
Filosofía en la Red
1
noviembre 2025
La verdad que emerge cuando el afecto deja de sostenerse
Una meditación sobre la fragilidad del afecto, las grietas que crecen en silencio y la claridad que llega cuando dejamos de negar la fisura.
nov 30
•
Filosofía en la Red
3
