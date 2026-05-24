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Hay momentos que uno imagina durante muchísimo tiempo. Momentos importantes. Personales. Íntimos. Y, aun así, cuando finalmente llegan… el mundo sigue moviéndose exactamente igual. Hace unos días me pasó algo así y no pude dejar de pensar en lo extraño que es sentirse solo incluso en medio de algo bonito.

Por eso nació “Hoy te dejé una nota de voz”. No como un podcast tradicional. No como una clase. Mucho menos como alguien intentando darte lecciones de vida. Más bien como un espacio íntimo para pensar juntos esas cosas que casi todos sentimos… pero rara vez decimos en voz alta.

Este primer episodio habla justamente de eso: de las victorias silenciosas, de la necesidad de sentirnos acompañados y de cómo, a veces, estar rodeados de gente no significa necesariamente sentirnos cerca de alguien.

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