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Hay charlas que no se escuchan solo con la cabeza. Se escuchan también con cierta incomodidad en el cuerpo, con una pregunta silenciosa que aparece mientras alguien habla de algo que todos vemos, pero pocas veces queremos mirar de frente. La conferencia de Estefanía Martínez de la Riba dentro del ciclo de Ankora pertenece a ese tipo de encuentros: no busca asustar, no intenta culpar, no convierte a las infancias y adolescencias en un problema social más. Lo que hace, con mucha claridad, es poner sobre la mesa una realidad urgente: nuestros niños, niñas y adolescentes están creciendo en un mundo que cambió demasiado rápido, y no siempre estamos sabiendo acompañarlos.

El punto de partida es contundente. La salud mental ya no puede tratarse como un tema secundario, como algo que se atiende “cuando ya se puso grave” o como una conversación reservada para casos extremos. Aunque hoy ir al psicólogo está un poco más normalizado que antes, todavía arrastramos prejuicios muy fuertes: la idea de que la terapia es para quienes “están mal”, la creencia de que un adolescente triste solo está “en una etapa” o la costumbre de minimizar señales que, vistas con más cuidado, podrían ser advertencias importantes. La charla insiste en algo esencial: prevenir no es exagerar; prevenir es llegar antes de que el dolor tenga que gritar.

Uno de los elementos más valiosos de la conferencia es que no presenta los riesgos psicosociales como una lista fría de conceptos. Estefanía los aterriza en escenas reconocibles: jóvenes que dejan de convivir, adolescentes que pasan más tiempo encerrados, cambios sutiles en la alimentación, en el sueño, en el arreglo personal o en la manera de relacionarse. No siempre hay una señal dramática. Muchas veces el sufrimiento se instala poco a poco, casi sin ruido, hasta que una conducta autolesiva, una intoxicación o una crisis vuelve visible lo que ya llevaba tiempo ocurriendo. La pregunta que deja flotando la charla es incómoda: ¿cuántas veces esperamos a que algo explote para empezar a mirar?