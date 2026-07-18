En una placa de laboratorio, una pequeña bolsa de grasa se alimenta, crece, copia su material genético y termina dividiéndose. No desciende de una célula anterior. Sus componentes fueron reunidos a partir de sustancias que, por separado, nadie llamaría vivas. El sistema tiene un nombre juguetón, SpudCell1, y una apariencia poco solemne: una vesícula irregular, más parecida a una papa microscópica que al amanecer de una nueva creación.

La noticia invita al exceso. «Científicos crean vida», dirá tarde o temprano algún titular. Pero Kate Adamala, la bióloga sintética que dirigió el trabajo, ha sido más prudente. SpudCell necesita que le entreguen alimento, grasas, enzimas y ribosomas. No produce su propia energía, no gestiona bien sus residuos y carece de las defensas de una célula natural. El estudio, publicado por ahora como preprint2, muestra un ciclo celular sintético extraordinario; no demuestra que hayamos fabricado un ser vivo completo.

Precisamente por eso el experimento es filosóficamente interesante. No nos entrega una respuesta, sino un objeto fronterizo. Hace varias de las cosas que asociamos con la vida, pero aún no se sostiene a sí mismo. ¿Qué falta entre ejecutar un ciclo y vivirlo? ¿En qué momento una serie de reacciones deja de ser algo que simplemente ocurre y se convierte en la actividad de un organismo?

Una palabra ha regresado al centro de esa discusión: agencia. La tesis que guiará este texto es sencilla, aunque sus consecuencias no lo sean. La vida puede actuar orientada a metas mucho antes de tener cerebro, lenguaje o conciencia. Pero reconocer esa capacidad no significa imaginar que cada célula piensa, desea o siente. Significa buscar una descripción más fina de la materia cuando empieza a participar en su propia continuidad.