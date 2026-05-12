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En el silencio de los servidores que procesan petabytes de información, en la ubicuidad de las interfaces que mediatizan nuestra relación con el mundo y en la aceptación tácita de diagnósticos generados por complejos modelos matemáticos, se está fraguando una alteración sigilosa pero radical en la condición humana. No asistimos simplemente a una revolución tecnológica, sino a la instauración de un nuevo régimen de gobierno: la algoritmocracia. Esta no se presenta como un poder coercitivo explícito, con dictámenes públicos y jerarcas visibles, sino como una forma de gobernanza invisible, sedimentada en la arquitectura misma de nuestro hábitat digital. Opera a través de la seducción de la eficiencia, la promesa de una vida optimizada y la delegación de nuestras cargas decisorias en sistemas cuyo funcionamiento apenas comprendemos. La tesis que aquí se sostiene es que esta delegación, lejos de constituir una liberación del sujeto de las ataduras de la incertidumbre, representa la forma más sutil y efectiva de su renuncia silenciosa. Al entregar la decisión al algoritmo, no estamos expandiendo nuestra libertad, sino cediendo voluntariamente los mecanismos de su ejercicio, erosionando la autonomía desde sus cimientos fenomenológicos y políticos, y situándonos en una nueva constelación de poder donde el ser humano corre el riesgo de devenir un mero dato entre datos.

Para comprender la profundidad de esta erosión, es necesario descender al nivel de la fenomenología de la decisión, al acto mismo por el cual el sujeto se constituye como tal. La filosofía clásica, desde Aristóteles, ha situado en la proairesis —la elección deliberada basada en un deseo razonado— el núcleo de la acción moral y de la libertad. Elegir implicaba un ejercicio de deliberación interna, un sopesar de alternativas a la luz de un proyecto de vida, una confrontación con la incertidumbre que constituía el espacio mismo de la responsabilidad. La algoritmocracia maniobra mediante la sustitución de la proairesis por la “elección sugerida”, donde la arquitectura de las plataformas, inspirada en la teoría del nudge, preconfigura el campo de lo deseable. Como resultado, la voluntad ya no actúa como la causa de la acción, sino que deviene en el efecto de una predicción basada en un perfil de datos que precede al sujeto. Este fenómeno se alinea con la tesis de que el poder ya no coarta la libertad, sino que la explota, convirtiendo al individuo en un proyecto que se optimiza para el sistema mientras cree realizarse a sí mismo. Este es el primer eclipse: la sustitución de la deliberación por la inferencia, del deseo por el dato.