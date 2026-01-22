El presente texto es responsabilidad exclusiva de su autor o autora. Filosofía en la Red promueve la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el debate plural, por lo que las opiniones aquí vertidas no representan necesariamente la postura editorial, institucional o política de la plataforma.

La figura del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es, sin lugar a dudas, excepcional, sobre todo en tiempos de incertidumbre y de pesimismo ilustrado. En él podemos encontrar lo que Max Weber denominaba dominación carismática, pero también el símbolo de un misticismo que toda sociedad secular arrancó a partir del triunfo de la razón. Es decir, las figuras carismáticas del poder son necesarias para cohesionar a grupos de la sociedad que se encuentran desorientados ante un futuro que parece inalcanzable. Estamos hablando del político más importante en décadas, por lo menos en lo que va del siglo XXI. Y, como Lula en Brasil, Evo en Bolivia o Correa en Ecuador, es representante de la filosofía de la justicia social en Latinoamérica.

El 30 de noviembre de 2025, López Obrador reapareció tras dejar la presidencia en septiembre de 20241, en sus redes sociales, llamando la atención tanto de admiradores y militantes del oficialismo como de sus históricos odiadores de la derecha mexicana. El pretexto fue sencillo: dar a conocer un nuevo libro que estuvo escribiendo tras la culminación de su cargo como presidente de México. Sin embargo, como bien mencionan los “viejos lobos de mar” del arte político mexicano, en política no existen las casualidades. A un hombre tan experimentado como él hay que interpretarlo desde lo simbólico y tomando en cuenta el contexto sobre el cual reaparece.