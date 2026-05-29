¿Las apps de citas arruinaron nuestra forma de amar?
Las apps prometieron acercarnos, pero quizá transformaron el amor en consumo rápido, ansiedad emocional y vínculos cada vez más frágiles.
La experiencia amorosa ha sido, históricamente, uno de los pilares sobre los que se construye el sentido de la existencia humana, un refugio de trascendencia frente a la finitud. Sin embargo, en la era de la digitalización total, este refugio parece haber sido invadido por las lógicas de la eficiencia y la optimización que rigen el resto de nuestras actividades cotidianas. El encuentro con el otro, que tradicionalmente implicaba una irrupción del azar y un riesgo existencial, se ha visto mediado por interfaces diseñadas para minimizar la fricción y maximizar la compatibilidad estadística. Esta mediación no es neutral; transforma la naturaleza misma del deseo y la profundidad de los vínculos que somos capaces de establecer en un entorno de gratificación instantánea.
Desde una perspectiva filosófica, el amor requiere tiempo, silencio y la aceptación de la imperfección, elementos que resultan disonantes en una cultura que privilegia la velocidad y la estética de la transparencia. Al observar cómo nos relacionamos a través de las pantallas, surge la pregunta de si estamos realmente buscando una conexión con una alteridad radical o si solo buscamos un reflejo de nuestros propios narcisismos. El amor digital se presenta a menudo como un producto a medida, donde el otro debe encajar en nuestras expectativas predefinidas, eliminando el componente de asombro y desafío que caracteriza al verdadero encuentro erótico. Analizar esta transformación es fundamental para entender el malestar afectivo contemporáneo.
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