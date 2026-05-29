La experiencia amorosa ha sido, históricamente, uno de los pilares sobre los que se construye el sentido de la existencia humana, un refugio de trascendencia frente a la finitud. Sin embargo, en la era de la digitalización total, este refugio parece haber sido invadido por las lógicas de la eficiencia y la optimización que rigen el resto de nuestras actividades cotidianas. El encuentro con el otro, que tradicionalmente implicaba una irrupción del azar y un riesgo existencial, se ha visto mediado por interfaces diseñadas para minimizar la fricción y maximizar la compatibilidad estadística. Esta mediación no es neutral; transforma la naturaleza misma del deseo y la profundidad de los vínculos que somos capaces de establecer en un entorno de gratificación instantánea.

Desde una perspectiva filosófica, el amor requiere tiempo, silencio y la aceptación de la imperfección, elementos que resultan disonantes en una cultura que privilegia la velocidad y la estética de la transparencia. Al observar cómo nos relacionamos a través de las pantallas, surge la pregunta de si estamos realmente buscando una conexión con una alteridad radical o si solo buscamos un reflejo de nuestros propios narcisismos. El amor digital se presenta a menudo como un producto a medida, donde el otro debe encajar en nuestras expectativas predefinidas, eliminando el componente de asombro y desafío que caracteriza al verdadero encuentro erótico. Analizar esta transformación es fundamental para entender el malestar afectivo contemporáneo.