El amor es algo que nos fascina como humanidad. No por nada se han escrito innumerables textos y han corrido ríos de tinta hablando sobre ese tópico. Hay algo en él que hace que nos parezca una cuestión central en la existencia del ser humano y, por ello, no nos cansamos de parlotear sobre él, aunque este sea un tema en extremo trillado. Funciona como sentimiento y como institución. Es un sentimiento en tanto que se experimenta fenomenológicamente en el teatro privado de la conciencia, en una especie de subjetividad inexorable. Y este nivel de experiencia subjetiva no está desligado de una dimensión material del cuerpo: existe una serie de hormonas y neurotransmisores asociados al hecho de amar y de estar enamorado, que terminan cambiando la forma en que pensamos y procesamos las cosas cognitivamente.

Igualmente, el amor es una institución en cuanto regula el deseo. Existen normas, códigos, contratos e incluso estructuras sociales que organizan la forma de amar, que prescriben el deseo y moldean las emociones. En el siglo XXI no amamos de la misma forma que se amaba en el siglo pasado o en épocas anteriores, en las que existía otro sistema político y otra forma de organización social que ahora nos son propias de los libros de historia1.