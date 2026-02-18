La escena es conocida: una noche serena, el rumor del mar, el cielo tachonado de estrellas. En esa quietud que parece invitar al descanso, la mente se subleva. Pregunta si el mundo tuvo un inicio o si es eterno; si lo que llamamos “bosque” existe realmente o es apenas una etiqueta útil; si al levantarnos actuamos libremente o si obedecemos a una cadena causal que nos atraviesa; si Dios es una necesidad del pensamiento o una ilusión persistente. La experiencia es íntima, pero las preguntas no lo son. Han acompañado a la filosofía desde sus orígenes.

No se trata de curiosidades ociosas. En cada una de esas cuestiones late una pretensión radical: alcanzar lo incondicionado. No basta con saber cómo funcionan las cosas dentro del mundo; queremos saber si el mundo mismo tiene un fundamento último. No nos satisface describir procesos; buscamos el principio absoluto que los sostenga. La razón, cuando se despliega con toda su fuerza, no tolera límites fácilmente.