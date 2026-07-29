De acuerdo a la Real Academia Española, la aversión que se siente hacia las personas con menos privilegios o que son pobres se llama aporofobia. Deriva de la palabra griega "áporos", que se traduce como "sin recursos", y de “fobia”. Adela Cortina ya lo había recomendado en 1995. Sin embargo, su difusión se amplió cuando se lanzó Aporofobia: el rechazo al pobre en 2017. La palabra fue seleccionada como la del año por la Fundéu, y el mismo año fue incorporada al diccionario. No obstante, no debemos dejarnos engañar por el hecho de que la palabra sea nueva: la realidad que representa existía mucho antes de que se le pusiera este nombre.

En la vida diaria, cuando nos referimos a una fobia, estamos hablando de un miedo clínico que se experimenta sin querer y que puede ser diagnosticado. En este caso, la magnitud es mucho más alta. Comprende el miedo, así como la desconfianza, la aversión, el rechazo y el deseo de distanciarse. Es posible que alguien sea considerado amenazante a pesar de que no haya hecho nada para dar esa impresión. También puede ser considerada como una persona irresponsable, sin saber su historia, o como alguien a quien es mejor evitar y no mirar. La aporofobia no es únicamente una percepción subjetiva, sino también un modo de relacionamiento social que infravalora ciertas vidas.

Una de las aportaciones más importantes de Adela Cortina es mostrar que aporofobia y xenofobia no son la misma cosa. Por lo general, el forastero con dinero, el visitante que gasta, el inversor que promete beneficios, son recibidos de manera muy diferente al inmigrante sin recursos financieros. Tampoco todos los que viven en la pobreza son extranjeros. Quizá el vecino, que nació en esa misma ciudad, es menospreciado si pierde su casa o empieza a necesitar una ayuda. Esta diferencia nos muestra que el rechazo no es tanto por el hecho de venir de afuera, sino por la falta de poder económico.