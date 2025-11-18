Únete a nuestro canal de WhatsApp donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



La soledad siempre tiene una entrada abrupta. A veces llega sin anunciarse y otras se desliza lentamente, hasta que una mañana despiertas y te das cuenta de que el ruido del mundo ya no alcanza para distraerte. Entonces te descubres ahí, sentada contigo misma, con una cercanía que intimida. Y aunque no lo decimos en voz alta, hay momentos en los que estar sola pesa más de lo que uno confesaría.

Durante años pensé que la soledad era el signo de una carencia, algo que había que llenar con voces, pantallas, rutinas o proyectos. No me habían enseñado a quedarme quieta ni a escuchar aquello que se movía en mi interior cuando nadie más estaba cerca. Lo que sí sabía era llenarme de ocupaciones para no sentir ese hueco incómodo que aparece cuando te enfrentas a tus propios pensamientos. Aprender a distinguir entre estar sola y sentirme sola fue, al inicio, una tarea confusa.

Poco a poco descubrí que la soledad tiene una textura, una temperatura, una forma de tocarte por dentro. No siempre es suave. No siempre es amable. Pero tiene una claridad que ningún ruido logra dar. La soledad desnuda las expectativas, el miedo, la culpa por no ser lo que una imagina que debería ser. Y cuando ese silencio se instala, no queda más que reconocerlo y preguntarte qué quiere decirte. Es ahí cuando comienza, sin darte cuenta, una forma distinta de refugio.

Estar sola no significa estar incompleta, aunque duela reconocerlo. Significa estar en compañía de aquello que intentas evitar: tus dudas, tus contradicciones, tus deseos. Y si se acoge con cuidado, el silencio deja de ser enemigo para convertirse en un espejo. No uno que juzga, sino uno que acompaña. Uno que te invita a quedarte, aunque al principio quieras huir.