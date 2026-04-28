Aristóteles es uno de esos nombres que aparecen una y otra vez cuando alguien empieza a acercarse a la filosofía. A veces se le menciona como discípulo de Platón, otras como maestro de Alejandro Magno, y muchas más como una especie de fundador silencioso de disciplinas que hoy parecen muy distintas entre sí: lógica, biología, ética, metafísica, política o teoría del conocimiento.

Nació en Estagira, en el siglo IV a. C., y se formó durante años en la Academia de Platón. Ese dato es importante, pero también puede ser engañoso si se presenta como una simple relación de continuidad. Aristóteles aprendió de Platón, sí, pero también discutió con él. Su pensamiento no puede entenderse solo como una extensión del platonismo, sino como una respuesta crítica a algunos de sus problemas.

Después de su paso por la Academia, fundó su propia escuela en Atenas: el Liceo. Allí desarrolló una forma de enseñanza e investigación que no se limitaba a la especulación abstracta. Le interesaban los animales, las plantas, los regímenes políticos, los argumentos, las pasiones humanas y las distintas maneras en que las cosas llegan a ser lo que son.

Quizá por eso su figura sigue siendo tan poderosa. Aristóteles no fue únicamente un filósofo de grandes conceptos, sino un pensador que intentó ordenar la experiencia. Frente a la tentación de escapar del mundo sensible para buscar una realidad superior, miró con atención lo que tenía delante: una semilla, una ciudad, una acción humana, un razonamiento mal construido, una vida que aspira a realizarse.