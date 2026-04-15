Hay formas de poder que no gritan, no se anuncian ni se imponen mediante la violencia explícita; se despliegan, más bien, en silencio; se vuelven paisaje y se sedimentan en muros, pasillos, accesos, bancas, desniveles y recorridos obligatorios. El poder, en estos casos, no necesita ser interpretado; ahora se habita. La arquitectura no solo aloja cuerpos; los orienta, los ordena, los distribuye y, en muchos casos, los disciplina; no es un mero telón de fondo, el espacio construido funciona como una tecnología material que hace posibles ciertas relaciones sociales e imposibilita otras.

Pensar la arquitectura como una materialización de las relaciones de poder supone abandonar la idea ingenua del espacio como una suerte de contenedor neutral. Todo espacio está diseñado, y todo diseño responde, ya sea consciente o inconscientemente, a una determinada racionalidad social donde el espacio selecciona, filtra, jerarquiza y no actúa únicamente como reflejo de relaciones de poder preexistentes; más bien participa activamente en su producción. El poder no opera mediante discursos o instituciones visibles, sino también a través de una red de decisiones materiales que organizan cuerpos, tiempos y conductas, hasta volverlas evidentes y naturales.

Le Corbusier señalaba que “la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz1“; es la capacidad de las sociedades humanas de organizar el espacio para transmitir sensaciones, no es solo un refugio contra la lluvia. Es el cómo te sientes cuando entras a una catedral techada de cristal o a una casa acogedora de madera. Estos espacios organizados enseñan sin palabras, una pedagogía silenciosa que se incorpora a través de la experiencia corporal reiterada. Escaleras monumentales que obligan a levantar la mirada, pasillos extensos que fragmentan el trayecto, accesos diferenciados que separan a quienes pertenecen de quienes solo transitan. El control no se ejerce aquí por medio de la prohibición explícita, sino por la orientación del movimiento y la regulación de la permanencia, de modo que el cuerpo aprende, sin necesidad de instrucciones, cómo comportarse en un espacio determinado.