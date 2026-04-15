La arquitectura que te controla sin que lo notes
La arquitectura no es neutral: organiza, limita y moldea conductas. Este texto revela cómo el poder se inscribe en los espacios cotidianos.
Hay formas de poder que no gritan, no se anuncian ni se imponen mediante la violencia explícita; se despliegan, más bien, en silencio; se vuelven paisaje y se sedimentan en muros, pasillos, accesos, bancas, desniveles y recorridos obligatorios. El poder, en estos casos, no necesita ser interpretado; ahora se habita. La arquitectura no solo aloja cuerpos; los orienta, los ordena, los distribuye y, en muchos casos, los disciplina; no es un mero telón de fondo, el espacio construido funciona como una tecnología material que hace posibles ciertas relaciones sociales e imposibilita otras.
Pensar la arquitectura como una materialización de las relaciones de poder supone abandonar la idea ingenua del espacio como una suerte de contenedor neutral. Todo espacio está diseñado, y todo diseño responde, ya sea consciente o inconscientemente, a una determinada racionalidad social donde el espacio selecciona, filtra, jerarquiza y no actúa únicamente como reflejo de relaciones de poder preexistentes; más bien participa activamente en su producción. El poder no opera mediante discursos o instituciones visibles, sino también a través de una red de decisiones materiales que organizan cuerpos, tiempos y conductas, hasta volverlas evidentes y naturales.
Le Corbusier señalaba que “la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz1“; es la capacidad de las sociedades humanas de organizar el espacio para transmitir sensaciones, no es solo un refugio contra la lluvia. Es el cómo te sientes cuando entras a una catedral techada de cristal o a una casa acogedora de madera. Estos espacios organizados enseñan sin palabras, una pedagogía silenciosa que se incorpora a través de la experiencia corporal reiterada. Escaleras monumentales que obligan a levantar la mirada, pasillos extensos que fragmentan el trayecto, accesos diferenciados que separan a quienes pertenecen de quienes solo transitan. El control no se ejerce aquí por medio de la prohibición explícita, sino por la orientación del movimiento y la regulación de la permanencia, de modo que el cuerpo aprende, sin necesidad de instrucciones, cómo comportarse en un espacio determinado.
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