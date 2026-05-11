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En la era del render y la hegemonía de la imagen digital, la arquitectura parece haber olvidado que los edificios no solo se miran, sino que se padecen, se huelen y se recorren con la totalidad de nuestra existencia biológica. Vivimos en un momento de profundo ocularcentrismo, donde la calidad de un espacio suele medirse por su capacidad para ser fotografiado y consumido en una pantalla, reduciendo la complejidad del habitar a una superficie bidimensional y muda. Sin embargo, habitar un lugar es un acontecimiento que desborda la vista; es un diálogo silencioso entre la piel y la materia, entre el oído y el vacío, entre la memoria y la luz. Como bien señaló Juhani Pallasmaa, la arquitectura es una extensión de la mente y del cuerpo, un mediador entre el individuo y el mundo. Si el espacio moderno se siente a menudo frío y alienante, es quizás porque hemos diseñado para el ojo del espectador y no para el cuerpo del habitante. Es pertinente en estos tiempos explorar la dimensión sensorial de la arquitectura, reivindicando el tacto y la atmósfera como los verdaderos cimientos de un hogar, para entender que solo cuando un espacio nos toca de vuelta, podemos decir que realmente lo habitamos.

La desconexión que experimentamos en la arquitectura contemporánea nace de un malentendido fundamental sobre nuestra propia naturaleza: la creencia de que somos observadores externos al entorno. Sin embargo, la fenomenología de Merleau-Ponty nos recuerda que no estamos ante el mundo, sino que somos a través del mundo. Nuestra percepción no es un proceso intelectual de análisis de datos visuales, sino un fenómeno encarnado; el cuerpo no es un objeto en el espacio, sino el eje mismo que lo constituye y le otorga sentido. En este sentido, la arquitectura no debería proyectarse para un sujeto abstracto que simplemente usa una función, sino para un cuerpo somático que siente la gravedad, que percibe la presión del aire en una habitación cerrada y que mide la distancia a través del esfuerzo de sus pasos.

Cuando un espacio se diseña ignorando esta realidad carnal, se produce lo que podríamos llamar una anestesia espacial. Un pasillo excesivamente largo y monótono, revestido de materiales sintéticos que no ofrecen resistencia ni textura, no es solo un error estético, es una agresión a la estructura misma de nuestra percepción; el espacio habitado funciona como una membrana que expande nuestras facultades: el techo no es solo una barrera contra la lluvia, sino una presión psicológica que puede oprimirnos o protegernos; los muros no son solo límites geométricos, sino límites de nuestro propio ser social. Por ello, habitar significa encontrar una correspondencia entre nuestra escala biológica y la escala del edificio. La arquitectura que realmente acoge es aquella que reconoce nuestras vulnerabilidades físicas, como nuestra necesidad de apoyo, de refugio, de orientación, y responde a ellas no con soluciones técnicas, sino con gestos espaciales que el cuerpo reconoce como propios y solo desde esta integración entre carne y piedra puede surgir un sentido de pertenencia que trascienda la mera funcionalidad.