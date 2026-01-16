Desde la filosofía y el arte, la semiótica se entiende como una función reflexiva que actúa desde una perspectiva metadisciplinaria. Ella se presenta como un punto de vista que emplea estrategias dinámicas, ya que analiza la manera en que los distintos sistemas disciplinarios construyen el conocimiento.

Siguiendo la postura del artista Humberto Chávez Mayol, la semiótica es un paradigma filosófico que se convierte en una función reflexiva esencial para comprender el conocimiento y la cultura contemporánea. Esta se ha estudiado desde varios enfoques, pero principalmente hoy la analizamos desde la creación artística, por ser una ciencia de los signos.

En su investigación, Mayol utiliza el modelo triádico de Charles S. Peirce, el cual no se apoya únicamente en el lenguaje, como sucede en el modelo dual de Saussure. La propuesta del modelo triádico sostiene que la conciencia, el pensamiento, la información y la lógica funcionan a través de signos y se apoyan en la representación, donde el signo peirciano es un puente integrador entre el mundo y el sujeto.