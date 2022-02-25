Στοά

Filosofía en la Red
Asistentes virtuales: ¿productividad o pereza? | ¿Hacia allá vamos? | Ep. 1
feb 25, 2022

🎙 Bienvenido/a al nuevo podcast de Filosofía en la Red: “¿Hacia allá vamos?, criticando a la tecnología con filosofía.” 🤔 Si bien la tecnología es fantástica (una muestra, simplemente, es que puedas escuchar/ver esto en cualquier lugar del mundo) también trae consigo riesgos y complicaciones éticas y morales que pocos, y en ocasiones muy dispersas, nos detenemos a pensar. 💡 Esta propuesta busca poner en la mesa temas de actualidad tech bajo una mirada crítica hacia las consecuencias y peligros, no de una forma catastrófica, pero sí, desde un reflexionar analítico que nos lleve a preguntarnos si ¿hacia allá debemos ir en realidad? ▶ Arrancamos con el tema de los asistentes virtuales tan de moda actualmente (Alexa, Siri, Google Assistant) y las implicaciones que lleva el "acostumbrarnos" a ellos: ¿hasta qué punto son algo que nos brinda "comodidad" y/o nos ayuda a ser más productivos, o hasta qué punto ellos nos condicionan a volvernos más perezosos? 📅 ¡Espera el siguiente episodio en quince días!  🔗 No dejes de visitar todos los días Filosofía en la Red: https://enlaces.filosofiaenlared.com #futuro #asistentes #alexa #siri #googleassitant #tecnologia #filosofia

