¿Qué significa ser ateo o atea en nuestro tiempo? ¿Cuál es su valor intelectual y moral? Ante el surgimiento de nuevas espiritualidades y creencias simbióticas que unen al cristianismo, creencias religiosas locales, orientales y rituales mágico-esotéricos, etc., ¿qué espacio le queda al ateísmo como postura filosófica?

Si nos retrotraemos al origen del ateísmo moderno, veremos que nació en los debates racionalistas del siglo XVIII, con pensadores ilustrados como Voltaire, Diderot, Holbach, La Mettrie, Hume, etc. Más que un asunto de fe, el ateísmo en aquella época fue una inclinación del conocimiento: ante la falta de certezas y pruebas “racionales” de la existencia de dios, el ateísmo representaba una ausencia de creencia en un ser supremo. Los pensadores ilustrados con tendencias ateas tenían sed de argumentación, de pruebas y, ante la falta de ellas, se inclinaron por la duda y, en algunos casos, por la burla. Ser ateo significaba ser intelectual, pues solo se accedía a él mediante la ilustración, la lectura y los debates más actuales. Es por ello que la Iglesia fue, en aquel siglo, enemiga del progreso científico y del conocimiento y, en muchos países de fe católica como España y sus colonias americanas, fueron prohibidas las obras de aquellos herejes.