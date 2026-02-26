Decir que Freud exageraba no es ninguna novedad. Decir que, a pesar de ello, tenía una intuición potente, tampoco. Lo interesante no es tomar partido entre la devoción ciega y el desprecio automático, sino preguntarnos por qué algunas de sus ideas —incluso las más polémicas— siguen generando conversación más de un siglo después. Tal vez no porque fueran literalmente verdaderas, sino porque señalaron algo incómodo en nuestra manera de entendernos.

Entre esas intuiciones destaca la famosa tesis del conflicto infantil con la figura materna. En su versión más popularizada, la idea suena escandalosa: el niño desearía inconscientemente a la madre y vería en el padre un rival. Más allá de los detalles técnicos de la teoría psicoanalítica —ello, yo y superyó—, lo que importa es el núcleo provocador: que nuestra vida afectiva y sexual no nace pura, transparente y racional, sino atravesada por fuerzas que no dominamos del todo.