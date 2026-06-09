Hay personajes que sobreviven al paso del tiempo porque tienen buenas historias. Otros permanecen porque son espectaculares, visualmente impactantes o porque protagonizan películas memorables. Pero existen unos pocos que siguen vivos generación tras generación porque hablan de algo que todos llevamos dentro. Batman pertenece a esta última categoría. Muchas décadas después de su creación, sigue fascinando a lectores, espectadores y aficionados de todas las edades porque detrás de la capa, el cinturón y la batiseñal se esconde algo mucho más profundo: una reflexión sobre el dolor, la pérdida y la forma en que los seres humanos intentamos seguir adelante cuando el mundo se rompe.

Quizá por eso Batman resulta tan diferente a otros superhéroes. No tiene poderes. No puede volar. No puede atravesar paredes. No viene de otro planeta ni es el resultado de un accidente extraordinario. Lo único que tiene es una herida. Una herida tan profunda que terminó convirtiéndose en el centro de su existencia. Y tal vez ahí radique la verdadera razón de su éxito. Porque todos conocemos el sufrimiento. Todos hemos perdido algo. Todos hemos visto cómo ciertas experiencias nos cambian para siempre. Batman simplemente lleva esa realidad humana hasta sus últimas consecuencias.