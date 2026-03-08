En las biografías de esta activista afroestadounidense se menciona con frecuencia que su nombre es un gesto heredado de su bisabuela materna. Este puede ser leído como uno anecdótico de amor filial, pero también como uno político y ético que articula memoria y, sobre todo, descolocación del ego. Ella misma ha dicho que prefiere que su nombre de pila quede en segundo plano para que sea la voz de su pensamiento quien hable. Me he quedado pensando en la necesidad de la autora de cambiar de enfoque: dejar de identificarse como persona y abrir el paso a la escritura como voz propia.

Antes de continuar sobre esta línea, sería importante situarnos en quién es esta mujer, que para los estudios de género, feminismo, raza, sexo ha sido de gran valor. A través de uno de sus textos más sensibles para mí, Enseñar a transgredir1, conocemos de su propia mano sus años de infancia y juventud. Nació en el núcleo de una familia trabajadora en Kentucky, educada en una escuela segregada en la que recibió una educación cercana que le mostró la situación social de su entorno. Años más tarde se integró a una escuela predominantemente blanca que le permitió con los años dar cuenta de la importancia de la educación como semillero de prácticas de libertad y de comunidad. Su infancia le había enseñado que el trato con el maestro no era de autoridad, sino de intercambio, cosa muy distinta a la vivida en el entorno blanco de la secundaria. Se especializó en literatura y dio cátedra en las Universidades del Sur de California y Yale, y en el Oberlin College y City College of New York. Su obra escrita tuvo por temas la opresión racial y sexista de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, la importancia de la educación, el amor como acción ética, la justicia social. Murió en el 2021 a los 69 años2.