La belleza ya no es perfecta (y quizá nunca lo fue)
¿Qué pasa con la belleza cuando todo se diseña para vender? Una reflexión estética sobre imperfección, consumo y sensibilidad contemporánea.
La pregunta por la belleza parece sencilla, casi inocente. La hacemos todos los días sin darnos cuenta: cuando deslizamos el dedo en una pantalla, cuando elegimos una taza en una cafetería, cuando decidimos qué foto subir o cuál borrar. Algo nos atrae, algo nos incomoda, algo nos resulta “bonito” sin que sepamos muy bien por qué. Y sin embargo, si uno se detiene un poco —solo un poco—, aparece una inquietud más honda: ¿qué estamos llamando bello hoy?, ¿desde dónde se decide eso?, ¿quién lo decide?
No es una cuestión nueva, claro. Pero sí parece distinta. Vivimos rodeados de imágenes, objetos, experiencias diseñadas para agradar, para encajar, para ser consumidas rápido. La belleza circula, se vende, se replica. A veces siento que no la buscamos: nos la ofrecen ya empaquetada, pulida, lista para gustar. Y aun así, algo chirría. Como si, en medio de tanta perfección, se nos escapara algo más frágil, menos visible, pero quizá más verdadero.
