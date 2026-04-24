Ya no es novedad saber que, si nos asomamos a las redes sociales, podemos encontrar cientos de imágenes creadas de manera cuidadosa y estratégica para capturar nuestra atención. Entre ellas, y las que nos interesan para esa reflexión, son las que tienen por tema yoga, mindfulness y bienestar. Estas son construidas con total pulcritud a través de ambientes de luces cálidas, fondos minimalistas y cuerpos en actitud serena y relajada. Es cierto también que responden a una narrativa controlada que dirige directamente a generar una emoción y que los que miramos “conectamos” con ideas de bienestar, relajación y salud, todos ellos factores que en nuestro mundo actual son altamente deseables.

Asimismo, los textos que las acompañan refuerzan estas ideas cuando se dirigen directamente a la invitación de sentirse bien a través de frases como “descubre tu potencial para ser feliz”, “construye tu bienestar”, “dentro de ti está todo lo que estás buscando para tener una vida saludable”, “descubre que el camino eres tú”. Todas ellas se dirigen a un discurso en el que se enfatiza la idea de que nosotros somos totalmente responsables de lo que nos pasa. Para ser justos, es cierto que nosotros somos responsables de nosotros mismos, solo que hay un matiz que vale la pena analizar en esta narrativa: ¿somos los únicos responsables? Es decir, si no somos felices, saludables, ecuánimes, ¿es totalmente nuestra responsabilidad? Y si vamos un poquito más lejos, podemos cuestionar también qué es aquello que no se dice, es decir: ¿qué hay detrás de ese personaje sentado en postura de loto cuyo rostro dibuja una sonrisa de felicidad plena?, ¿siempre está feliz?, ¿siempre tiene tiempo para hacer yoga?, ¿tiene una situación económica que le permite mantenerse siempre cool, lejos del estrés?

Justo ahí es donde aparece la duda: no tanto en la imagen misma, sino en el discurso que intenta generar dos cosas1: que existe una responsabilidad individualizada del bienestar y de la salud física, emocional y mental, la cual nosotros mismos estamos comprando y asumiendo como propia; y2 que estas prácticas no pueden resolver el malestar que prometen curar.