Hay una sospecha que aparece cada vez que alguien habla de “ser buena persona”. En muchos espacios suena ingenuo, casi sospechoso. Como si la bondad fuera un resto de moral antigua que ya no entiende cómo funciona el mundo real: este mundo de competencia, ironía y de un cruel sálvese quien pueda. Sin embargo, la pregunta cala hondo: ¿en un contexto hostil en donde el daño se normaliza, la bondad es un error estratégico o una forma muy concreta de resistencia ética?

Ser buena persona no es un concepto limpio. Está lleno de ambigüedades, usos manipulados, expectativas imposibles. Se usa para domesticar, pero también para denunciar injusticias. Se les exige a ciertas personas más que a otras. Se le confunde con obediencia, cordialidad, pasividad. Por eso quizá vale la pena desmontar la idea, preguntarse qué significa ser “bueno” en un entorno que premia la dureza; y, sobre todo, si esa bondad es realmente una ingenuidad que nos deja desarmados o, al contrario, una práctica incómoda que cuestiona la lógica dominante.

En lugar de pensar la bondad como una cualidad privada del “alma”, puede mirarse como una forma de habitar el espacio social. Es decir, no solo lo que alguien siente, sino lo que hace en medio de relaciones atravesadas por poder, desigualdad, violencia simbólica y miedo. En ese sentido, la pregunta ya no es únicamente “¿soy buena persona?”, sino “¿qué implica, aquí y ahora, no contribuir al daño cuando todo me empuja a hacerlo?”