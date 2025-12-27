Dentro del budismo, se suelen distinguir dos divisiones principales: la tradición theravāda y la tradición mahāyāna. El budismo no es, entonces, una doctrina monolítica ni un bloque homogéneo de creencias. Desde sus primeros siglos, la tradición budista se diversificó en escuelas que desarrollaron interpretaciones distintas de la enseñanza del Buda, de la práctica espiritual y del ideal de liberación. En general, el theravāda y el mahāyāna constituyen dos grandes líneas de interpretación.

Ambos comparten un núcleo doctrinal básico —las Cuatro Nobles Verdades, el Noble Óctuple Sendero, la impermanencia y la ausencia de un yo sustancial—, pero difieren de manera significativa en su comprensión del camino espiritual, del estatuto de los textos canónicos, del ideal al que debe aspirar el practicante y, de igual modo, las filosofías de cada una.

En este artículo, veremos sucintamente estas dos grandes tradiciones budistas.