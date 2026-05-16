Hay ideas filosóficas que envejecen rápido. Algunas funcionan perfectamente dentro de su época, pero pierden fuerza cuando el contexto cambia. Otras, en cambio, parecen perseguirnos. Pasan las décadas, cambian las tecnologías, cambian las modas, cambian los discursos sobre felicidad y éxito, pero siguen regresando como una pregunta incómoda que nadie logra responder del todo. La idea de Albert Camus sobre el sinsentido de la vida pertenece a esa segunda categoría. No solo porque continúe siendo intelectualmente provocadora, sino porque describe con una precisión inquietante el cansancio emocional de la vida contemporánea.

Resulta curioso que una de las frases más asociadas con Camus sea precisamente aquella que muchas personas interpretarían como deprimente: “la vida no tiene sentido”. En redes sociales suele compartirse como si fuera una declaración nihilista, casi como una invitación elegante al pesimismo existencial. Pero la realidad es bastante más compleja. Camus no estaba interesado en destruir la vida ni en convencer a las personas de que todo carece de valor. Lo que realmente intentaba desmontar era otra cosa: la obsesión humana por encontrar una explicación definitiva que justifique absolutamente todo lo que vivimos.

Y ahí es donde su pensamiento sigue golpeando con fuerza. Porque vivimos en una época obsesionada con el propósito. Constantemente aparecen discursos diciéndonos que debemos encontrar “nuestra pasión”, “nuestro verdadero camino”, “la razón por la que estamos aquí”. Las redes sociales están llenas de personas que aparentan haber descubierto una fórmula secreta para vivir con sentido permanente. Mientras tanto, millones de personas sienten ansiedad precisamente porque no logran experimentar esa claridad absoluta que parece exigirse como requisito para existir correctamente.