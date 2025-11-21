Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo. Si todavía no te unes, haz clic aquí y acompáñanos:

¿Y si aceptar que la vida no tiene un sentido último fuera el inicio de algo más profundo que el consuelo de un guion escrito? Albert Camus, con su idea del absurdo, nos invita a mirar de frente esa grieta entre lo que deseamos —un significado absoluto— y lo que el mundo nos ofrece: silencio.

El punto no es descubrir que la vida carece de un sentido objetivo, sino aprender a vivir a partir de esa constatación. Camus no se queda en el desánimo; al contrario, propone una forma de rebeldía que consiste en decir sí, incluso cuando nada garantiza que ese sí sea escuchado. No es un grito airado, sino un gesto vital: seguir creando, amando, decidiendo, aunque sepamos que no hay una respuesta definitiva esperándonos al final.

Desde esa mirada, lo que solemos considerar un problema —la falta de un destino trazado— se convierte en la fuente de nuestra mayor fuerza: la libertad. Una libertad sin dogmas ni dictados externos, que exige responsabilidad y lucidez. Porque si nada está escrito, somos nosotros quienes tenemos que escribir, y cada elección adquiere un peso real, no como obediencia ciega, sino como afirmación consciente de la vida.

A esta rebelión y a esta libertad se suma una tercera pieza: la pasión. Camus nos recuerda que vivir en un mundo sin garantías no implica resignarse al vacío, sino volcarse en cada instante con intensidad. Amar, crear, luchar, disfrutar: todas estas experiencias son más valiosas porque son frágiles, porque no se sostienen en ninguna eternidad. La roca de Sísifo, en su repetición interminable, no es condena, sino un espejo: podemos elegir cargarla con dignidad y, en ese acto, imaginar que Sísifo sonríe.

En tiempos como los nuestros, saturados de promesas de felicidad rápida, narrativas de éxito y certezas prefabricadas, el pensamiento de Camus funciona como un antídoto. Nos libera de la necesidad de respuestas absolutas y nos abre a una vida más honesta: sin apelaciones, pero con toda la intensidad posible.

Si alguna vez te has preguntado cómo seguir adelante cuando todo parece carecer de sentido, quizá Camus tenga algo que decirte. No ofrece consuelo fácil, pero sí una manera de vivir con más verdad y más coraje.

En el ensayo completo exploramos con más detalle cómo la rebelión, libertad y pasión forman un mapa vital frente al absurdo. Vale la pena detenerse a pensarlo.

