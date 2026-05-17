Hay personas que no pueden apagar nunca el ruido de su propia mente. Incluso en momentos tranquilos, algo dentro de ellas sigue funcionando como una especie de narrador silencioso que analiza todo: lo que dijeron hace una hora, la forma en que fueron percibidas, el sentido de sus decisiones, el miedo al futuro o la sensación incómoda de estar desperdiciando el tiempo. No siempre se trata de ansiedad evidente. A veces es algo más difícil de explicar. Una especie de conciencia excesiva sobre la propia existencia.

La autoconciencia humana tiene algo fascinante y cruel al mismo tiempo. Gracias a ella podemos construir identidad, recordar, imaginar, amar y reflexionar. Pero también es la razón por la que el ser humano puede sentirse atrapado dentro de sí mismo. Un perro puede sentir miedo; una persona puede sentir miedo, preguntarse por qué siente miedo, analizar el origen de ese miedo y angustiarse por seguir sintiéndolo días después. Ahí comienza una de las grandes diferencias entre existir y saber que se existe.

Vivimos en una época donde pensar demasiado parece haberse convertido casi en un estado permanente. Las redes sociales, la presión por tener éxito, la necesidad de construir una identidad pública y la obsesión contemporánea con la productividad han creado una generación que rara vez descansa mentalmente. Incluso los momentos de ocio terminan atravesados por la culpa. Mucha gente ya no sabe simplemente vivir una experiencia; necesita interpretarla, documentarla o justificarla.