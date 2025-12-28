A veces el cansancio no llega después de hacer demasiado, sino justo cuando no hemos hecho nada en particular. No hay un esfuerzo concreto que señalar, ni una jornada extenuante que sirva de explicación. Simplemente está ahí. Un peso difuso, una sensación de saturación que no se va ni durmiendo ni “desconectando” un rato. Es un agotamiento extraño, porque no se parece al del cuerpo después de un día largo, sino a algo más íntimo, más difícil de nombrar.

Quizá por eso nos cuesta tanto hablar de cansancio emocional sin sentir que exageramos. Vivimos rodeados de discursos que asocian el agotamiento con la productividad: te cansas porque trabajas mucho, porque no paras, porque no sabes organizarte. Pero hay un cansancio que aparece incluso en la quietud, incluso en los días aparentemente libres, y que no responde a esa lógica tan clara de esfuerzo y descanso. Un cansancio que tiene que ver más con estar disponibles, atentos, abiertos, todo el tiempo.

Hay días en los que no pasa nada grave, y aun así todo pesa. Las conversaciones cansan, las noticias abruman, los mensajes se acumulan como pequeñas deudas afectivas. No es tristeza exactamente, ni ansiedad en el sentido clínico, pero tampoco es calma. Es más bien una sensación de fondo, como un ruido constante que no permite descansar del todo, ni siquiera cuando el cuerpo está quieto.