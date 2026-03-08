Fue en el año 1888, en una modesta casa del corazón de Barcelona, que el médico español Santiago Ramón y Cajal, tras dos años de penosa y solitaria investigación, tuvo la recompensa que todo científico anhela: el conocimiento de la verdad. La verdad que él estableció en aquel entonces es que eso que el investigador español, premiado años después con el Nobel, llamó poéticamente «las mariposas del alma» son células, las llamadas neuronas, los átomos altamente especializados de nuestra psique. Por ello se le otorgó el reconocimiento de padre de la neurociencia.

Si uno consulta, por ejemplo, el Diccionario de Neurociencia de Francisco Mora y Ana María Sanguinetti, encontrará casi una decena de páginas dedicadas a explicar sucintamente las muchas clases de neuronas que existen, y que se han ido identificando con el paso de las décadas gracias al trabajo paciente y tenaz de un incontable número de neurocientíficos. Por su esfuerzo sabemos del alto grado de especialización de dichas células –aproximadamente 86.000 millones en cada encéfalo–.