Vivimos en una época que ha naturalizado una sospecha: que toda verdad es relativa y que, por tanto, toda afirmación sobre la finalidad del ser humano no puede ser más que una opinión entre otras. Esta convicción, que a primera vista parece tolerante, ha tenido un efecto curioso: ha desplazado la pregunta por el fin hacia un terreno pragmático. Si no hay fines objetivos, entonces el único criterio disponible es la eficacia. Y así, la productividad —entendida casi exclusivamente como trabajo— termina ocupando el lugar de lo que antes se llamaba sentido.

Sin embargo, la pregunta por la finalidad no desaparece por decreto cultural. Puede silenciarse, puede deformarse, pero vuelve. Cuando reducimos al ser humano a su capacidad de producir, estamos asumiendo, aunque no lo confesemos, una determinada concepción de lo humano. La cuestión no es si hay teleología o no, sino cuál teleología rige nuestras prácticas. Incluso la negación de todo fin descansa sobre una imagen implícita de lo que somos.