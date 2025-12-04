Este texto viene “desde dentro”. No del tono editorial de la Plataforma, sino de ese lugar donde escribo sin armadura y dejo que algo más personal salga. Normalmente estas cartas viven en la versión premium de Στοά, nuestro newsletter; es ahí donde comparto reflexiones más crudas, más honestas, más mías. Quienes están ahí leen los artículos de Filosofía en la Red sin publicidad y reciben, además, estas piezas que no son artículos: son confesiones. Hoy, en el marco del cincuenta aniversario luctuoso de Hanna Arendt, decidí abrir esta entrega. Si te dice algo, si te acompaña en algo, quizá la versión premium de Στοά sea un buen lugar para ti.

Hay fechas que regresan sin pedir permiso. A veces lo hacen de forma discreta, como un eco viejo que apenas roza la memoria; otras, en cambio, llegan con una fuerza silenciosa, insistente, como si vinieran a recordarme que hay pensamientos que no pasan, que no envejecen, que siguen reclamando algo de mí.

Hoy me sorprendí con eso: cincuenta años de la muerte de Hannah Arendt. Medio siglo desde que dejó de escribir, y aun así… hay días en los que siento que sigue aquí, sentada a mi lado, haciéndome preguntas que no sé responder.

Y entonces aparece esa imagen —la mía, futura, imaginada— caminando hacia Auschwitz. No como turista, no para “ver qué hay”, sino como alguien que busca un lugar donde el silencio pesa más que la historia. Esa escena vuelve cada cierto tiempo. La veo con una nitidez extraña: yo avanzando despacio, casi con pudor, porque hay sitios donde uno no debería entrar con prisa. Como si la prisa fuera una forma de falta de respeto.

Y mientras camino, Arendt camina conmigo. No como una profesora que dicta lecciones, sino como lo que fue: una conciencia inquieta que mira el mal sin apartar los ojos.

He pensado mucho en ese viaje pendiente. No lo persigo por curiosidad, ni por ninguna obligación intelectual. Lo persigo porque siento que nunca voy a entender del todo lo humano si no me paro frente a un sitio donde lo irreparable sucedió sin ruido, sin dramatismo, sin monstruos cinematográficos. Donde el mal tomó la forma más desconcertante: la obediencia tranquila. El hábito. La capacidad de no sentir.

A veces lo digo en voz baja porque me da vergüenza admitirlo: creo que todos llevamos dentro un miedo silencioso de descubrir que no somos tan distintos de quienes “solo hacían su trabajo”. Esa es la herida que Arendt abrió hace décadas y que todavía no termina de cicatrizar. Su idea de la banalidad del mal se ha vuelto para mí un espejo. Y no uno cómodo. Es un espejo que te pregunta: ¿en qué momento dejaste de mirar?, ¿en qué momento dejaste de reaccionar?, ¿en qué momento lo normal empezó a tragarse lo intolerable?

Pienso en la vergüenza humana. No la de haber hecho algo terrible, sino la vergüenza más íntima: la de reconocer que muchas veces preferimos no sentir demasiado. No porque seamos crueles, sino porque sentir nos expone, nos desordena, nos agota. Y, sin embargo… qué peligrosa es esa comodidad.

Auschwitz me llama justamente por eso: porque representa el punto extremo de un proceso que empezó mucho antes, en gestos mínimos, casi invisibles. En el silencio que pesa. En la empatía perdida. En el no quiero meterme. En el no es asunto mío. En el qué puedo hacer yo.

Arendt entendió algo que me sigue inquietando: no hay monstruos necesarios para que el mal crezca. Basta con que suficientes personas dejen de pensar, dejen de sentir, dejen de mirar.

Al mirar las noticias en Internet —las guerras, las migraciones, los linchamientos digitales, la indiferencia ante la pobreza o ante el dolor del otro—, me descubro desplazando el pulgar por la pantalla como si solo revisara un catálogo. Horrores convertidos en notificaciones; tragedias reducidas a segundos de atención antes de pasar a la siguiente imagen. La hiperconexión se ha vuelto un anestésico. Todo llega rápido, todo se va rápido, y en esa velocidad algo se pierde: la capacidad de detenerse. De mirar sin apartar la vista.

Y ahí Arendt vuelve a aparecer. Inoportuna. Necesaria. Como si me dijera al oído: no te acostumbres. No normalices. No te vuelvas un funcionario de la indiferencia.

Imagino ese pasillo helado en Auschwitz. El suelo que cruje. El aire espeso. El olor que quizá ya no exista, pero cuya memoria colectiva aún se siente en las paredes. Imagino el silencio, que es distinto al de cualquier otro lugar: un silencio que pesa. Un silencio que exige ser reconocido. Y me pregunto cómo reaccionaría yo. No desde la mente filosófica que intenta analizarlo todo, sino desde la parte más animal, más vulnerable, más humana. A veces sospecho que no lloraría. No inmediatamente. Más bien creo que lo único que haría sería quedarme muy quieto, como si el cuerpo necesitara encontrar su postura para no quebrarse.

Ese viaje pendiente se ha convertido en una metáfora rara: no busco más información; busco realidad. Busco un recordatorio de que la humanidad no está solo en los grandes discursos, sino también en sus fallas más hondas.

Arendt, sin saberlo, me enseñó que el mal histórico no está tan lejos del mal cotidiano. Que ese lugar al que quiero ir no es únicamente un espacio físico, sino una forma de enfrentar mis propias zonas de sombra: aquellas que preferiría mantener fuera de foco.

Porque, si soy honesto, hay momentos en los que he sentido cómo la empatía se desgasta. No porque quiera volverme indiferente, sino porque vivimos en un mundo que exige estar siempre disponibles, siempre alertas, siempre funcionando. Y cuando la exigencia es constante, la sensibilidad empieza a retirarse para sobrevivir. Pero retirarse también es peligroso. Ahí es donde Arendt me incomoda más: en esa frontera donde la sensibilidad se vuelve un lujo y la indiferencia un mecanismo de defensa.

Cincuenta años después de su muerte, Arendt sigue planteando algo que no sabemos responder: ¿cómo se sostiene la humanidad en medio del cansancio moral? Ella no nos ofreció recetas. No prometió soluciones. Lo único que dijo, una y otra vez, fue que pensar es un acto ético. Pensar para no obedecer ciegamente, para no repetir, para no convertirnos en una pieza de una maquinaria que funciona sin preguntas.

Pero pensar también duele. Y mirar, también. Por eso la tentación de apartar la vista es tan grande. Y, lo confieso, hay días en los que no quisiera enterarme de nada. Desconectar. Evitar el horror. Pero esa comodidad —esa dulce anestesia— es la puerta que Arendt nos pide no cruzar: mirar sin apartar la vista no es un mandato heroico, es un acto de humildad.

Es decir: reconozco mi fragilidad, reconozco mis límites, pero aun así no quiero renunciar a la parte de mí que todavía puede sentir.

Mientras imagino ese caminar hacia Auschwitz, me pregunto qué pasará cuando finalmente esté ahí: no sé si entenderé algo, o si sentiré algo; no sé si ese lugar me responderá preguntas o me abrirá nuevas heridas. Pero sí sé que quiero ir para no olvidar que la humanidad no se pierde de golpe; se pierde poco a poco, en grietas cotidianas, en renuncias pequeñas. Y la vigilancia interior —esa atención constante que Arendt tanto insistía en mantener— es quizá la única forma de evitar que la indiferencia se vuelva hábito.

Sé que no soy el único que siente este llamado extraño. Quizá tú, que me lees, probablemente también cargas con alguna forma de vergüenza humana: esa sensación de que, por más que intentemos vivir correctamente, siempre hay momentos en los que no alcanzamos, en los que fallamos, en los que optamos por lo cómodo.

Y está bien. La vergüenza no es un castigo; es un recordatorio. Una brújula. Nos dice: aquí hay algo que importa, algo que no quieres traicionar. Arendt no escribió para tranquilizarnos. Lo hizo para despertarnos, para recordarnos que la humanidad no se sostiene sola; para decirnos que el mal no llega como un trueno, sino como una sombra sutil que se extiende cuando dejamos de reaccionar.

Auschwitz no es un capítulo cerrado, sino una advertencia permanente, una herida abierta que nos dice: vigila tu humanidad.

En días como este, en el aniversario luctuoso de Hanna Arendt, me siento cansado del mundo y de mí mismo, y me sorprende descubrir que sigo necesitando esa incomodidad. Ese pellizco moral que Hanna provoca. Esa sensación de estar frente a algo que me exige más de lo que puedo dar. Porque sin esa exigencia, creo que me dormiría por dentro. Y ese sueño interior es el verdadero peligro.

No sé cuándo haré ese viaje. Quizá en unos meses, quizá en unos años. Lo único que sé es que lo cargaré conmigo hasta que llegue el momento, porque hay lugares que no se visitan: se escuchan. Hay silencios que no se rompen: se acompañan. Y hay pensamientos—como los de Arendt—que no se leen: se atraviesan.

Mientras tanto, sigo aquí, intentando mantenerme despierto. Intentando no normalizar lo que debería doler. Tratando de mirar sin apartar la vista. Y, en medio de dicha vorágine, me quedo con una pregunta que no busca una respuesta inmediata, pero que quiero seguir sosteniendo como quien sostiene una vela tenue en medio de un cuarto oscuro:

¿Qué hacemos hoy —en nuestras vidas pequeñas, concretas, imperfectas— para no convertirnos en funcionarios del mal mínimo, cotidiano, inadvertido?