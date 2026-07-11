Hay libros que parecen escritos para ser leídos en silencio y otros que, casi desde la primera página, nos invitan a conversar sobre ellos. El extranjero, de Albert Camus, pertenece sin duda a esta segunda categoría. Es una novela que incomoda, provoca y deja abiertas preguntas difíciles de responder. Quizá por eso, desde hace décadas, continúa despertando debates entre lectores, filósofos y cualquier persona que alguna vez se ha preguntado qué significa vivir en un mundo que no siempre ofrece respuestas claras.

Con esa convicción nació el Club de Lectura de Filosofía en la Red. Más que un espacio para explicar libros, quisimos crear un lugar donde fuera posible leerlos en comunidad. La filosofía siempre ha sido diálogo antes que monólogo, intercambio antes que conclusión definitiva. Un buen libro no termina cuando se cierra; comienza de nuevo cada vez que alguien lo interpreta, lo cuestiona o lo pone en relación con su propia experiencia.

Nuestra primera sesión estuvo dedicada precisamente a El extranjero. Durante cerca de cuatro horas recorrimos la novela desde múltiples perspectivas: el pensamiento de Camus, el absurdo, la libertad, la responsabilidad, el juicio moral y la extraña figura de Meursault, uno de los personajes más desconcertantes de la literatura contemporánea. No buscamos ofrecer una conferencia tradicional ni una explicación académica cerrada, sino abrir una conversación donde cada lectura pudiera enriquecer a las demás.

La respuesta de quienes participaron confirmó algo que sospechábamos desde hace tiempo: la filosofía cambia cuando se vive colectivamente. Muchas de las ideas más interesantes no surgieron únicamente del análisis del texto, sino de las experiencias personales, las preguntas inesperadas y los desacuerdos que fueron apareciendo conforme avanzaba la conversación. Esa riqueza era demasiado valiosa para quedar limitada a quienes pudieron asistir en directo.

Por esa razón hemos decidido poner esta sesión a disposición de toda la comunidad en formato streaming. A partir de ahora puedes acceder al contenido completo cuando mejor te convenga, sin depender de un horario específico y desde cualquier parte del mundo. La experiencia conserva íntegramente la conversación original y está pensada para que puedas detenerte, volver atrás, tomar notas o revisitar aquellas ideas que más llamen tu atención.

El acceso incluye las dos grabaciones completas del encuentro, donde analizamos la obra de Camus con profundidad, pero también con un lenguaje cercano y accesible. No es necesario contar con formación filosófica previa; basta con tener curiosidad y el deseo de leer un clásico desde una perspectiva distinta. Creemos que precisamente ahí reside el mayor valor del Club de Lectura: demostrar que la filosofía no pertenece únicamente a las universidades, sino también a quienes disfrutan haciéndose preguntas.

Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones compartidas. Nuestro objetivo es seguir construyendo un espacio donde la lectura deje de ser una actividad solitaria y se convierta en una experiencia colectiva capaz de abrir nuevas formas de comprender los libros, el pensamiento y, en muchas ocasiones, también nuestra propia vida.

Si quieres formar parte de esta experiencia, el Club de Lectura de El extranjero, de Albert Camus, ya se encuentra disponible en streaming vía Hotmart. Nos encantará que esta conversación continúe contigo. Después de todo, las mejores conversaciones filosóficas nunca llegan realmente a su final.