Basta un comentario ligero, una asociación mental rápida, un “esto me suena a…” para que comience a construirse una verdad que nadie quiso fabricar. No hace falta mala intención. A veces ni siquiera hace falta intención. Un guiño cultural, una referencia evocada sin precisión, una frase que “cuadra” con una película, un autor o un personaje histórico… y el engranaje se pone en marcha. Al poco tiempo, la frase ya no “recuerda” a tal obra: pertenece a tal obra. Ya no “encaja” con tal pensador: la pronunció tal pensador. Y lo más interesante no es que esto ocurra, sino que nos sorprenda que ocurra.

Vivimos en una época obsesionada con la desinformación, pero poco acostumbrada a comprender cómo funciona realmente nuestra mente. Tendemos a pensar que el error es fruto de la ignorancia o de la manipulación deliberada. Sin embargo, muchas veces el error es simplemente el resultado de mecanismos cognitivos perfectamente normales. Nuestro cerebro no es un laboratorio de verificación constante. Es, más bien, un órgano que ahorra energía. Y para ahorrar energía, confía. Confía en lo que encaja, en lo que suena plausible, en lo que armoniza con el contexto.

Si alguien atribuye a una película bélica una frase amarga sobre héroes y carne de cañón, nuestra mente no activa alarmas. La frase es coherente con el tono. Funciona dramáticamente. No hay disonancia. Distinto sería si se atribuyera a esa misma película una expresión claramente fuera de lugar. Ahí sí se produciría fricción. La sospecha nace cuando algo desentona, no cuando algo encaja demasiado bien.