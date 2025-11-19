Únete a nuestro canal de WhatsApp donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



La expresión “estar a la moda” es considerada un sinónimo de ser contemporáneo de la época en que vivimos. Sin embargo, el concepto de contemporaneidad tiene un hondo calado filosófico que va más allá de cualquier frase o eslogan. Nietzsche en su obra De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida1 hablaba de lo “intempestivo” como parte de la actitud del filósofo verdaderamente contemporáneo. ¿Pero qué nos quiere decir Nietzsche con ser intempestivos? A lo que apela es a la capacidad de actuar contra el tiempo, a vivir con un cierto desajuste, que nos permita adoptar una postura crítica contra nuestra época. En la misma línea, Giorgio Agamben, en su obra ¿Qué es lo contemporáneo?2, nos dice que el contemporáneo es aquel que pone su mirada fija en la oscuridad de su tiempo. El filósofo —dice Agamben— no debe dejarse cegar por las luces de su Siglo (utilizando un símil con el poema de Osip Mandelstam, Siglo mío, bestia mía).

En cualquiera de los casos, la contemporaneidad del filósofo obliga a que este no solo contemple su tiempo, sino que se descuelgue de él para intervenir, astillarlo y finalmente repararlo en una suerte de crítica reparadora. Pero, además, el pensador contemporáneo debe aceptar que el tiempo mismo es indómito. Solo podemos cabalgar en él hasta que nos tira de su grupa. Y siempre llegamos tarde. Hegel, en su obra Principios de la filosofía del derecho3, recoge la cita de “la lechuza de Minerva solo emprende su vuelo al caer el crepúsculo”. Por esa razón, muchos critican que el filósofo de hoy llegue tarde a las observaciones y críticas de su tiempo o que, por ejemplo, no sepa conjugar el pasado con el futuro y que únicamente esté haciendo conjeturas acerca del porvenir, muchas veces distópico o poco halagüeño.