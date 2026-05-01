Leí por primera vez Crimen y castigo en 2023. Después de eso sentí un impulso por leer toda la obra de Dostoyevski, algo que hasta la fecha no he logrado del todo, pero que sí ha hecho de él uno de mis autores favoritos.

Aunque no he completado la lectura de toda su obra, sí considero que Crimen y castigo fue una gran puerta de entrada al autor, pues hubo algo particular en esa novela que me hizo pensar en mí misma y que, al mismo tiempo, me llevó a querer buscar respuestas.

A partir de esa primera lectura llegué a Memorias del subsuelo, que para muchos representa el parteaguas que divide la obra de Dostoyevski en un antes y un después: antes de Siberia y después de ella.

Gracias a esta lectura, me resultó aún más interesante Crimen y Castigo. En este breve artículo quiero mostrar qué me hizo ver esta novela y, al mismo tiempo, espero que esta sea una invitación a la relectura de la novela a partir del 17 de mayo de 2026 en nuestro Club de Lectura.

Breve sinopsis

La novela tiene como protagonista a Rodion Romanovich Raskólnikov, un joven de 23 años que vive en la pobreza y el aislamiento. Por motivos ideológicos, fundamentados en ideas racionalistas, decide cometer un crimen: asesinar a una vieja prestamista.

A partir de este acto, el protagonista comienza a vivir en un estado de miedo, tensión y paranoia que lo lleva a darse cuenta de que le resulta imposible convivir con la culpa. En medio de ese tormento psicológico, conoce a Sonia, una mujer que le muestra otro camino posible frente al sufrimiento. Gracias a ella, Rodia comienza a buscar una forma de redención y finalmente decide confesar su crimen y afrontar el castigo que le espera en Siberia.

La segunda parte de la novela aborda la transformación profunda en la forma en que Rodion ve el mundo. A través de su experiencia en prisión, podemos observar cómo se separa de las ideas que antes sostenía y encuentra una posible redención en el sufrimiento vivido. Aunque la novela puede parecer bastante simple si nos limitamos a su sinopsis, su contenido es mucho más denso si tomamos en cuenta la historia de vida del autor y las ideas que atraviesan su obra.

En primer lugar, me parece importante considerar lo que Dostoyevski plantea en Memorias del subsuelo para entender a Raskólnikov, ya que esta obra marca un antes y un después en su pensamiento. El cambio en sus ideas después de la prisión en Siberia ha sido visto incluso como un hiatus irrationalis: una ruptura profunda dentro de su racionalidad.

El propio Dostoyevski sostenía ideas que lo llevaron a una condena en Siberia, experiencia que dio un giro decisivo a su obra posterior. A partir de ello, comenzó a cuestionar la racionalidad occidental, tan presente en los proyectos utópicos de su época, para intentar mostrar que la razón y la racionalidad no lo son todo dentro del pensamiento humano.

Bajo una especie de “aritmética social”, Raskólnikov cree que una vida miserable puede sacrificarse a cambio de “cien buenas acciones”. Esta lógica divide a la humanidad entre seres “ordinarios” y seres “extraordinarios”, aquellos que tendrían el derecho de transgredir la ley en nombre de un bien superior.

Sin embargo, el personaje no contaba con las consecuencias que ese acto traería a su propia vida. Raskólnikov no fracasa por un error en su lógica, sino porque la naturaleza humana tiene exigencias que la razón no puede prever ni soportar. Aquí podemos encontrar lo que considero el centro de la tragedia en Dostoyevski: la lucha entre las ideas abstractas que deshumanizan y que, en principio, parecen ofrecernos todas las respuestas, y por otro lado, la naturaleza humana, que desborda por completo la razón y todo aquello que creemos previsible.

¿Hay redención para Raskólnikov?

El fracaso de Raskólnikov no se reduce únicamente al derrumbe de su teoría racional sobre la sociedad. Incluso después del crimen, la novela nos obliga a preguntarnos si basta con reconocer el error para transformarse realmente. Para él, el castigo no comienza en Siberia, sino mucho antes: cuando ninguna justificación intelectual logra calmar la culpa.

Aunque Rodia busca una transformación y una posible redención a través de la religión, reducir Crimen y castigo a una simple novela cristiana sobre el pecado y la salvación resulta demasiado limitado. Dostoyevski no presenta una conversión inmediata ni una redención cerrada. Aunque Raskólnikov confiesa y enfrenta las consecuencias de su crimen, durante gran parte de la obra sigue más preocupado por demostrar si era o no un “hombre extraordinario” que por el sufrimiento de sus víctimas o por la idea misma del pecado.

Por eso, Sonia no aparece como una solución milagrosa, sino como la posibilidad de enfrentar el sufrimiento desde otro lugar. La novela no responde de forma definitiva si el sufrimiento redime, sino que deja abierta una cuestión más profunda: cuando una idea nos lleva a justificar lo injustificable, ¿es posible reconstruirse?

Una invitación a nuestro club de lectura

Del 17 de mayo al 19 de julio tendremos una relectura conjunta de Crimen y castigo de Dostoyevski en nuestro Club de Lectura. Serán dos meses para volver a una de las novelas más intensas de la literatura.

La lectura estará acompañada por:

— 3 sesiones en línea para conversar y analizar la novela

— Lecturas de referencia para profundizar en los temas centrales

— Libro en versión digital

— Acompañamiento durante toda la lectura a través de un grupo de WhatsApp

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No importa si es tu primera vez leyendo a Dostoyevski o si ya has leído la novela antes: Crimen y castigo siempre exige una nueva mirada.

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Cita este artículo (APA): Nava, A. (2026, 1 de mayo). La idea que te haría justificar un crimen (y por qué Dostoyevski te destroza por dentro). Filosofía en la Red. Sitio web: https://filosofiaenlared.com/2026/05/crimen-castigo-analisis