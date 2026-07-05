Hay figuras que no solo triunfan: obligan a los demás a tomar postura. Cristiano Ronaldo pertenece a esa clase extraña de personajes públicos que parecen no admitir la indiferencia. Se le admira o se le rechaza; se le celebra o se le acusa; se le convierte en símbolo de disciplina o en caricatura de soberbia. Y quizá por eso resulta tan filosóficamente interesante: porque no estamos solo ante un futbolista, sino ante una pregunta incómoda sobre nuestra relación con el éxito, el cuerpo, la ambición y el juicio ajeno.

Durante años se ha repetido que Cristiano Ronaldo es arrogante. La palabra parece perseguirlo como una sombra. Arrogante por celebrar demasiado, por mirarse demasiado, por hablar de sí mismo con una seguridad que a muchos les resulta insoportable. Pero conviene detenerse un momento: ¿qué es exactamente lo que nos molesta de alguien que se sabe bueno? ¿Nos incomoda su vanidad o que no esconda su deseo de grandeza? Porque hay una diferencia profunda entre quien desprecia a los demás y quien se niega a reducirse para resultar cómodo.

La figura de CR7 permite pensar algo que va más allá del fútbol: la sospecha que suele caer sobre quienes desean demasiado. Vivimos en una cultura que dice admirar la superación, pero se inquieta cuando alguien la encarna sin pedir permiso. Nos gustan las historias de esfuerzo, siempre que vengan acompañadas de una dosis aceptable de humildad performativa. Queremos que el exitoso triunfe, pero que no lo diga demasiado fuerte. Deseamos que alguien llegue a la cima, pero que al llegar parezca sorprendido, casi avergonzado, como si el mérito solo fuera moralmente aceptable cuando se disfraza de casualidad.

Cristiano Ronaldo incomoda porque no ha construido su personaje desde la pequeñez. No se presenta como alguien que “simplemente tuvo suerte” ni como un talento tímido descubierto por accidente. Su relato público está lleno de trabajo, exigencia, repetición, cuerpo, sacrificio y voluntad. Y es que la autenticidad se confunde muchas veces con mostrarse roto, vulnerable o inseguro; pero Cristiano aparece como una figura casi anacrónica: alguien que cree en la excelencia, que la entrena, que la presume y que parece decir, sin necesidad de decirlo, que la grandeza también puede ser una decisión cotidiana.