El cuerpo que piensa: género, deseo y lo que somos hoy
Reflexión filosófica sobre cuerpo y género desde lo cotidiano, el deseo y la vulnerabilidad, sin respuestas cerradas ni certezas cómodas.
Empiezo por algo sencillo, casi banal: el cuerpo siempre llega antes que las ideas. Antes de que sepamos decir “yo”, antes de cualquier teoría, ya hay un cuerpo que pesa, que se cansa, que se expone. A veces olvidamos esto porque vivimos rodeados de discursos sobre identidad, género o subjetividad que parecen flotar en el aire, pero basta un dolor de espalda, una mirada ajena o una incomodidad física para recordarlo. Pensar el cuerpo hoy no es un lujo académico; es una necesidad cotidiana. Y pensar el género desde ahí, desde la experiencia encarnada, quizá sea una de las tareas filosóficas más urgentes y más incómodas de nuestro tiempo.
No se trata solo de debates políticos o culturales —aunque inevitablemente los atraviesa—, sino de algo más íntimo: cómo habitamos lo que somos, cómo nos reconocemos —o no— en nuestro propio cuerpo, cómo el lenguaje nos nombra y al mismo tiempo nos desborda. Hay algo frágil en todo esto, algo que no termina de cerrarse nunca. Y quizá por eso incomoda tanto.
Uno crece creyendo que el cuerpo es una especie de base natural, un dato sin mayor problema. Luego, poco a poco, se da cuenta de que nunca fue tan simple. El cuerpo siempre está ya leído, interpretado, clasificado. No hay cuerpo que llegue “en bruto” al mundo social. Incluso antes de nacer, ya se proyectan expectativas, gestos, colores, futuros posibles. Y ese primer gesto de lectura deja huellas profundas.
