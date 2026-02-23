A lo largo de nuestra tradición cultural se ha instalado una desconfianza persistente hacia el cuerpo, como si fuera el gran obstáculo para la verdad, la pureza o la elevación del espíritu. No se le ha considerado simplemente la condición material de nuestra existencia, sino una fuente de error, de tentación y de caída. Bajo esa sospecha constante, el cuerpo ha comparecido una y otra vez ante el tribunal de la moral, acusado de arrastrarnos hacia lo bajo, de desviarnos de lo esencial, de comprometer nuestra dignidad. Y, sin embargo, toda experiencia —incluso la más “espiritual”— acontece en él, a través de él y como él.

Si adoptamos una mirada genealógica —no para acumular datos eruditos, sino para desenterrar capas de sentido— advertimos que muchas de nuestras convicciones más firmes acerca del cuerpo y la sexualidad no son evidencias naturales, sino construcciones históricas que han adquirido apariencia de necesidad. Lo que hoy se invoca como “orden natural” fue, en su origen, una interpretación; y lo que se presentó como verdad eterna surgió en contextos concretos, bajo tensiones concretas, respondiendo a necesidades de control, cohesión o sentido.

Este ejercicio no pretende desacreditar sin más la tradición moral, ni sustituir una condena por otra. Se trata, más bien, de comprender cómo se formó esa sospecha sobre el cuerpo, por qué se convirtió en eje de discursos tan intensos y qué efectos ha tenido sobre nuestra manera de habitarlo. Al seguir ese rastro, quizá descubramos que buena parte de nuestras culpas, silencios y vergüenzas no brotan de la naturaleza, sino de una interpretación histórica que, con el tiempo, olvidó que lo era.