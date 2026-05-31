El domingo es, paradójicamente, uno de los días más estresantes de la semana para el trabajador contemporáneo. Lo que debería ser un espacio de desconexión se convierte a menudo en una sala de espera llena de ansiedad por la semana que comienza. Sentimos que ‘deberíamos‘ estar haciendo algo: preparando la agenda, adelantando tareas o, al menos, teniendo un ocio que sea ‘aprovechable‘. Esta incapacidad para habitar el presente sin la mediación de la utilidad define nuestra era.

La filosofía ha reflexionado largamente sobre la diferencia entre la pereza y la ociosidad. Mientras que la primera suele verse como una falta de voluntad, la segunda era considerada por los antiguos griegos como la base de la civilización. La skholé, de donde proviene nuestra palabra ‘escuela‘, no era tiempo libre para consumir, sino tiempo liberado de la necesidad de producir. Sin ese espacio de no-hacer, el pensamiento profundo y la contemplación estética resultan simplemente imposibles.

Hoy, sin embargo, hemos perdido la brújula de lo gratuito. Todo momento de descanso parece que debe ser optimizado; si salimos a caminar, contamos los pasos; si leemos, es para ser más cultos o eficientes; si descansamos, es para ‘recargar pilas‘ y volver a trabajar. El descanso se ha convertido en una función del trabajo, perdiendo su valor intrínseco. Recuperar el domingo exige, ante todo, desvincular nuestra valía personal de nuestra capacidad de producción económica.

La ética del trabajo, tal como la conocemos, tiene raíces profundas en la Revolución Industrial y en ciertas interpretaciones religiosas que vinculaban la laboriosidad con la salvación. En ese esquema, el tiempo se transformó en oro, y el oro en la medida de todas las cosas. Quien no producía no solo era pobre, sino que era visto como un ser moralmente defectuoso. Esta herencia sigue viva en nuestra psique colectiva, manifestándose como esa voz interna que nos regaña cuando nos sentamos en el sofá sin un plan definido.