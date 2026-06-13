Caminar hoy por el terreno de la opinión pública se siente como atravesar un campo de minas emocional. Cualquier palabra, por razonada que sea, corre el riesgo de activar el mecanismo de la ofensa en algún colectivo o individuo. Lo preocupante no es la sensibilidad en sí, que puede ser legítima, sino el uso táctico de esa sensibilidad para clausurar el diálogo. La ofensa se ha convertido en un ‘veto‘ intelectual: si me siento herido, tú pierdes el derecho a hablar. Esta dinámica está transformando la democracia en una competencia por ver quién sufre más y quién merece, por tanto, mayor atención.

La filosofía siempre ha sido una disciplina incómoda, diseñada para cuestionar las certezas y sacudir los prejuicios. Sin embargo, en el clima actual, la incomodidad es vista como una agresión. Hemos confundido la seguridad física con la seguridad emocional, exigiendo ‘espacios seguros‘ donde nuestras ideas nunca sean desafiadas. Al hacerlo, estamos asfixiando la búsqueda de la verdad, que por naturaleza es conflictiva y a menudo dolorosa. Una sociedad que no tolera la ofensa es una sociedad que ha renunciado a pensar, prefiriendo el confort de la cámara de eco a la intemperie del pensamiento real.

Este fenómeno ha dado lugar a lo que algunos sociólogos llaman la ‘economía del agravio‘. En este mercado, el estatus social ya no se gana mediante el mérito, la virtud o la sabiduría, sino mediante la exhibición de la propia condición de víctima. Cuantas más etiquetas de opresión o sufrimiento pueda acumular un individuo, mayor es su ‘capital moral’. Esta jerarquía de la vulnerabilidad incentiva la fragilidad en lugar de la resiliencia, creando una generación que busca en el sistema no herramientas para fortalecerse, sino validación constante de sus heridas.