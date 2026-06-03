Hay preguntas que incomodan porque parecen demasiado lejanas. Uno las escucha y piensa que pertenecen al territorio de las desgracias improbables, de los escenarios que les ocurren a otras personas. Sin embargo, basta detenerse unos segundos para descubrir que la pregunta nos toca mucho más de cerca de lo que imaginábamos: ¿qué pasaría si mañana dejaras de servir para aquello que hoy te define?

No se trata únicamente del trabajo. Tampoco se trata solamente del dinero. La cuestión es más profunda. ¿Qué ocurriría si dejaras de ser la persona que siempre resuelve los problemas de la familia? ¿Si ya no fueras quien mantiene unido a un grupo de amistades? ¿Qué sucedería si una enfermedad, una crisis o simplemente el paso del tiempo te impidieran seguir desempeñando el papel que has construido durante años?

La mayoría de las personas cree que conoce su identidad. Sin embargo, gran parte de esa identidad está sostenida por funciones, hábitos y expectativas sociales. Somos el profesor, la médica, el fotógrafo, el padre, la madre, la pareja, el creador de contenido, el jefe o la estudiante. Nos acostumbramos tanto a nuestros papeles que terminamos confundiéndolos con nuestra esencia. Cuando desaparecen, descubrimos algo inquietante: quizá conocíamos mejor nuestro rol que a nosotros mismos.