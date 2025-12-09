La democracia, en la Atenas clásica, no era un concepto abstracto ni un ideal político universalista como hoy solemos imaginarla. Se trataba de un sistema profundamente ligado a la vida cotidiana de la polis, donde el “pueblo” significaba únicamente a los ciudadanos varones con derechos políticos. Esta exclusión estructural —que dejaba fuera a mujeres, esclavos, extranjeros y grandes sectores de la población— ya marcaba el horizonte de sentido desde el cual Platón y Aristóteles evaluaban el régimen democrático. Comprender esta restricción ayuda a entender por qué sus críticas se enfocaron, no en la igualdad formal, sino en la calidad moral y racional de quienes participaban en la vida pública.

A la vez, la democracia ateniense implicaba participación directa: miles de ciudadanos reunidos en la asamblea para votar leyes, decisiones militares o juicios públicos. Esa energía colectiva podía ser vibrante, pero también volátil. Platón temía precisamente esa volatilidad, mientras que Aristóteles la aceptaba con matices, siempre que la ciudad contara con instituciones capaces de encauzarla. Esta diferencia de actitud marca una de las tensiones filosóficas centrales entre ambos pensadores: Platón recela del demos como un cuerpo emocionalmente inestable; Aristóteles lo considera un actor político que necesita educación y estructura.

Desde la perspectiva griega, la justicia política requería que el poder se ejerciera con racionalidad. Sin embargo, la democracia no garantizaba que las decisiones más razonables prevalecieran; a menudo vencía la opinión más popular, la emoción más inmediata o el discurso más convincente. Ese predominio de lo opinable sobre lo verdadero es lo que llevó a los dos filósofos a pensar que la democracia estaba siempre al borde de su propia degradación. La pregunta no era solo quién gobierna, sino cómo gobierna y con qué criterio.