La democracia suele aparecer en nuestras conversaciones como una palabra cómoda, casi gastada. Se invoca en sobremesas, en redes sociales, en discursos oficiales. Pero rara vez nos detenemos a pensar qué significa cuando deja de ser un ideal abstracto y se vuelve experiencia concreta, cotidiana, a veces incómoda. Tal vez por eso incomoda tanto cuando cruje.

En años marcados por elecciones tensas, crisis sociales persistentes y debates cada vez más agrios sobre libertad y justicia, la democracia ya no se siente como una promesa tranquila. Más bien aparece como un espacio frágil, lleno de tensiones morales, donde el poder circula de formas menos evidentes y donde la responsabilidad colectiva pesa más de lo que quisiéramos admitir.

Hay un momento, casi imperceptible, en el que la democracia deja de sentirse como una conquista y empieza a vivirse como una carga. No ocurre de golpe. Se filtra en el cansancio de escuchar campañas, en la sospecha constante hacia quien gobierna, incluso en la desconfianza hacia quienes votan distinto. Ahí la democracia ya no es fiesta, es trabajo incómodo.