Es sabido que la democracia ateniense no era contemplada con mirada amable por el bueno de Platón. No ayudaba a ello el origen aristocrático del filósofo ni la época políticamente turbulenta que le tocó vivir, marcada por el drama biográfico que supuso la condena y muerte de su amigo y maestro Sócrates, «el más justo de los hombres de su tiempo», a decir del propio Platón, tal como dejó escrito en su famosa Carta VII.

Si adoptáramos el punto de vista del Miguel de Unamuno de Del sentimiento trágico de la vida, según el cual las verdaderas razones de las ideas filosóficas hunden sus raíces en la vida de quienes las formulan —es decir, en sus experiencias personales más que en una pura lógica abstracta—, entonces poco más habría que discutir. El gran filósofo, cuyo verdadero nombre era Aristocles, habría construido su imponente sistema como una respuesta ideológica ante la amenaza que la todavía inmadura primera democracia de la historia representaba para sus intereses de clase.