Gracias al momento histórico en el que vivimos, el ser humano se ha encontrado con distintos problemas en la vida política. Gran parte de estos problemas vienen desde la globalización, y se reflejan en el día a día. Cabe aclarar que no estoy proponiendo que la globalización solo nos brinde problemas y que sea incorrecta de implementar en la vida política. Sin embargo, sí creo que la interconectividad que hay entre todo el mundo tiende a hacer que las personas se dejen llevar por las masas, sin hacer una reflexión propia. Esto es posible por la aceleración tecnológica que hemos vivido. A mi parecer, como consecuencia de estos sucesos, la tolerancia ha tomado un papel sumamente importante en nuestra vida, ya que, en una realidad postmoderna donde la verdad es construida colectivamente e interpretada personalmente, es fácil caer en incertidumbres respecto a aquello que puede considerarse correcto o incorrecto.

Es decir, si toleramos todo —o casi todo—, ¿qué será aquello que podemos colectivamente acordar que es malo? Ahora bien, al querer dar respuesta a esto, en la actualidad se tiende a elegir ideologías políticas que podrían verse como utópicas que, si bien son necesarias para agitar el espíritu, al combinarse con la aceleración tecnológica, la globalización y la tolerancia, pueden contribuir al debilitamiento del pensamiento crítico. Para el desarrollo de este texto comenzaré explicando lo que es la aceleración, para después abordar los problemas que veo que van de su mano.

La aceleración tecnológica trata sobre la evolución hacia la rapidez que tenemos hoy en día en conseguir diferentes cosas: “la aceleración tecnológica puede ser definida en relación con los procesos intencionales y dirigidos a un objetivo (goal directed) de acelerar el transporte, la comunicación y la producción1”. Acelerar la comunicación nos permite enterarnos de manera inmediata de las cosas que suceden en diferentes partes del mundo, sin importar lo lejos o cerca que te encuentres del hecho, y esto a su vez lleva a la globalización, donde la interconectividad de los países es casi absoluta.