En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay una experiencia curiosa que ocurre de vez en cuando en la vida adulta. No tiene la violencia de una pelea ni la claridad incómoda de un rechazo directo. De hecho, desde fuera podría parecer que no pasó nada. Todo sigue aparentemente igual: las personas siguen con sus vidas, los días avanzan con su rutina habitual, los mensajes siguen llegando de otros lugares, el mundo continúa moviéndose con su indiferente normalidad. Y, sin embargo, algo dentro de uno se desplaza unos centímetros.

Todo empieza con un gesto pequeño. Algo que uno dice, pide o comparte sin demasiado drama. No es una declaración grandiosa ni un acto que pretenda alterar el orden de las cosas. Es más bien una especie de apertura mínima: una puerta que se deja entreabierta esperando que alguien, tal vez, se asome del otro lado.

Después ocurre algo muy particular.

Nada.

No hay respuesta. No hay gesto. No hay siquiera esa forma mínima de presencia que consiste en decir “lo vi”, “lo pienso”, “ahí estoy”. Solo un silencio limpio, extendido, casi impecable.

Al principio uno no piensa demasiado en ello. La vida de los demás también es complicada; todos estamos ocupados, cansados, distraídos. Uno se dice que quizá no es el momento, que tal vez el mensaje se perdió entre otros tantos, que en algún punto alguien responderá.

Pero las horas pasan. Luego los días. Y ese pequeño espacio vacío permanece ahí, como una silla libre en una mesa donde uno creía que habría alguien más.

Curiosamente, lo que aparece entonces no es el enojo. Tampoco la indignación. Es algo mucho más extraño: una especie de sorpresa tranquila. Como si uno descubriera algo que estaba delante todo el tiempo, pero que hasta ese momento no había querido mirar con demasiada atención.

Porque hay algo profundamente humano en esa expectativa que uno suele tener sin darse cuenta: la expectativa de reciprocidad.

No hablo de grandes sacrificios ni de gestos espectaculares. La reciprocidad que esperamos casi siempre es más modesta. A veces consiste en una presencia mínima, en una señal de acompañamiento, en ese pequeño movimiento que confirma que aquello que sentimos compartido realmente lo es.

Tal vez por eso el silencio tiene ese efecto particular. No dice nada explícito… pero sugiere muchas cosas.

Sugiere que aquello que uno imaginaba como una conversación quizá era, en realidad, un monólogo bastante bien disimulado. Sugiere que algunas relaciones funcionan más como espectadores ocasionales que como verdaderos compañeros de viaje. Sugiere, sobre todo, que la comunidad que uno siente muchas veces existe de una manera mucho más frágil de lo que nos gustaría admitir.

Y no es necesariamente culpa de nadie.

Las personas vivimos atrapadas en nuestras propias urgencias, preocupaciones, deseos, distracciones. Lo que para uno ocupa el centro del mapa emocional, para otro puede ser apenas un punto lejano en la periferia de su día.

Pero esa diferencia de intensidad no siempre es evidente… hasta que aparece el silencio.

Entonces uno empieza a percibir algo que antes estaba cubierto por la ilusión del movimiento colectivo. Empieza a sospechar que quizá muchas de las cosas que uno siente como compartidas descansan, en realidad, sobre los hombros de muy pocas personas. A veces incluso sobre los hombros de una sola.

Y ese descubrimiento tiene algo de frío.

No es una tragedia, ni un drama existencial, ni una traición épica digna de una novela. Es algo más silencioso que eso. Se parece más bien a la sensación de caminar durante mucho tiempo junto a alguien creyendo que ambos llevan el mismo peso… y de pronto darse cuenta de que una de las cajas ha estado en tus manos todo el tiempo.

En ese momento aparece una pregunta que resulta un poco incómoda: ¿cuánto de lo que damos a los demás realmente vuelve?

No en forma de dinero ni de favores equivalentes, sino en algo más básico: atención, presencia, implicación. Esa forma mínima de reconocimiento que nos hace sentir que lo que hacemos no se disuelve completamente en el aire.

Porque, si uno lo piensa con honestidad, gran parte de nuestras acciones cotidianas están sostenidas por esa expectativa silenciosa. Damos tiempo, energía, cuidado, entusiasmo, esperando que en algún punto eso encuentre eco en alguien más.

No siempre lo decimos en voz alta. De hecho, muchas veces ni siquiera lo admitimos frente a nosotros mismos. Pero ahí está.

La expectativa de que aquello que nos importa también le importe, aunque sea un poco, a alguien más.

Cuando eso no ocurre, la sensación que aparece no es exactamente abandono. Es más bien una forma de soledad inesperada.

No la soledad estructural de la vida —esa que sabemos que siempre está ahí, acompañándonos discretamente—, sino otra distinta: la que aparece cuando uno creía estar acompañado en algo específico.

Esa es la que sorprende.

Porque revela una distancia que antes estaba cubierta por gestos cotidianos, conversaciones ocasionales, presencias intermitentes. De pronto uno empieza a ver con mayor claridad la arquitectura real de las cosas.

Y esa arquitectura, a veces, es mucho más simple de lo que imaginábamos.