Ortega y Gasset en sus obras La rebelión de las masas1 y Meditación de la técnica2, señala el fenómeno de la aglomeración como un problema del siglo XX. Lo “lleno” —nos dice Ortega— surge cuando la muchedumbre se hace visible donde no estaba presente, instalándose en “lugares preferentes de la sociedad”. Esa presencia es la originaria del concepto de “masa social”, pasando la muchedumbre de ser un concepto cualitativo a un concepto cuantitativo. Y es esa confluencia en el espacio la que provoca a su vez el surgimiento de lo coincidente. La masa es masa porque coincide en sus ideas, pero sobre todo en sus deseos. Dice Ortega que sabemos si una persona es hombre-masa, si se siente “como todo el mundo”, si “no se distingue por una superioridad de alma, sino por sentirse igual a los demás3“.

La aniquilación del deseo es el primer paso hacia la decadencia cultural; sin deseo perdemos nuestra identidad primigenia. Hegel, en la Fenomenología del espíritu4, señaló que el deseo —Begierde— es el primer modo en que la autoconciencia del hombre se manifiesta frente al mundo o en su modo de ser-en-el-mundo. Es necesario, por tanto, que deseemos para afirmarnos a nosotros mismos. El deseo posee así una fuerza negativa, de alteridad, que opera en reconocernos a nosotros como un ente autónomo. Hegel ya anticipó la advertencia de Ortega: cuando el deseo se satisface destruyendo o consumiendo el objeto, el objeto desaparece. Por esa razón, el deseo debe regenerarse para reiniciar también la confirmación de la autoconciencia. Pero además —continúa Hegel— el deseo no puede recaer sobre objetos inertes, sino sobre aquello que represente una alteridad u ofrezca una resistencia a su negación. No se desea simplemente algo; ante todo somos el deseo del otro, esto es, deseamos ser reconocidos para tener identidad. Este desplazamiento se resume en la “lucha por el reconocimiento”, que Hegel califica como una lucha “a vida o muerte”.