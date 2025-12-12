El neoliberalismo había hecho una sencilla pero poderosa promesa a los hombres: que, a diferencia de los regímenes que habían existido hasta entonces, la posición social de una persona no dependería de su ascendencia o de su vínculo directo con una familia, es decir, de su sangre o de su apellido; en cambio, sería producto de su esfuerzo directo. Que cada quien podría darse la vida que pudiera construirse con su propio esfuerzo.

Sin embargo, en este momento de la historia, cuando prácticamente todos los países del mundo han optado por implementar políticas neoliberales, nos damos cuenta de que no se eliminó ni se redujo la desigualdad; por el contrario, esta solo ha incrementado con el paso de los años. En los regímenes antiguos, si una persona nacía como miembro de la realeza o de la aristocracia, prácticamente tenía la vida «resuelta», mientras que a quien nacía en una familia del pueblo llano le esperaba una vida de pobreza y servidumbre.