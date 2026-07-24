En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas. No leas filosofía, forma parte de ella.

Envié el mensaje una noche cualquiera, aunque después dejó de parecerme una noche cualquiera. Había esperado varias horas antes de hacerlo, corrigiendo palabras que en realidad llevaban mucho tiempo escritas dentro de mí. Quité una frase porque sonaba a reproche, añadí otra para que se entendiera el cariño y volví a borrar casi todo. Cuando por fin apreté el botón, el teléfono quedó sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Me preparé un café que no necesitaba y caminé por la casa como si hubiera dejado una vela encendida en otra habitación. No esperaba una solución. Tampoco que aquello cambiara el rumbo de las cosas. Me bastaba, o eso creía, con saber que mis palabras habían llegado a la otra orilla.

Las horas siguientes tuvieron esa lentitud particular de cuanto depende de un gesto ajeno. Miré el teléfono más veces de las que me gustaría reconocer. No había señal alguna: ni una respuesta, ni una reacción, ni siquiera la certeza de que el mensaje hubiera sido leído. Pudo llegar en un momento imposible, cuando la vida exigía atender asuntos más urgentes. Pudo ser abierto y cerrado casi de inmediato. Tal vez provocó una emoción difícil de ordenar, o quizá no produjo ninguna. Todas esas posibilidades cabían en la misma pantalla quieta. Lo único concreto era mi espera; lo demás pertenecía a un territorio al que yo ya no tenía acceso. De pronto, unas palabras que habían sido tan mías dependían por completo de una conciencia que permanecía fuera de mi alcance.

Con el paso de los días dejé de revisar el teléfono a cada rato, pero no dejé de revisar lo que había escrito. Esa diferencia me sorprendió. Uno puede abandonar el gesto visible de esperar y, sin embargo, continuar aguardando por dentro. Volví mentalmente a cada oración, preguntándome si habría elegido mal el tono, si debía haber sido más breve, menos afectuoso, más firme. Llegué a imaginar que una coma podía haber cambiado el sentido completo de la despedida. Es curioso el poder que concedemos a los detalles cuando desconocemos el desenlace. La mente busca una causa porque la incertidumbre le resulta más difícil de soportar que la culpa; prefiere encontrar una palabra equivocada antes que admitir que quizá nunca sabremos qué ocurrió al otro lado.

Supongo que casi todos hemos estado alguna vez en un lugar parecido. No tiene que tratarse de un amor perdido ni de una escena dramática. Puede ser la disculpa enviada a un amigo del que nos alejamos, la explicación que dimos después de una discusión familiar, una confesión que llegó con años de retraso o el intento de agradecer algo cuando ya no quedaba tiempo para recomponer la cercanía. Dejamos una parte delicada de nosotros en manos de alguien y después continuamos el día sin saber qué hizo esa persona con ella. Tal vez la guardó. Tal vez no supo sostenerla. Tal vez la apartó para poder seguir adelante. Desde fuera, todas esas historias se parecen: alguien habló por última vez y luego tuvo que aprender a convivir con la falta de una señal.

Lo difícil no siempre es aceptar que algo acabó. Hay finales que reconocemos mucho antes de pronunciarlos. Sabemos que una relación se ha desgastado, que cierta amistad pertenece ya a otra época o que dos caminos se han separado demasiado. Incluso podemos comprender las razones y admitir, con una serenidad más o menos trabajada, que continuar habría causado más daño. Lo que cuesta es otra cosa: que una historia construida entre dos personas termine convertida en una tarea individual. Si compartimos los comienzos, las dudas, las promesas pequeñas y los días comunes, parece natural desear que la última escena también sea de ambos. No para impedir la partida, sino para no salir de ella preguntándonos si estuvimos solos incluso cuando creíamos estar acompañados.

Quizá por eso algunas despedidas duelen más de lo que, vistas desde fuera, parecería razonable. No lloramos únicamente a quien se fue ni lo que ya no podrá ocurrir. También duele no saber si la otra persona reconoció el peso de lo vivido, si comprendió lo que intentábamos decir o si nuestra versión de aquella historia tuvo alguna vez un lugar en su memoria. Hay un punto, sin embargo, en el que esta inquietud deja de hablar solo de una ausencia concreta y comienza a revelar algo más profundo sobre nosotros: la necesidad de que otra conciencia confirme que lo vivido fue real. Y es ahí, justo ahí, donde el final que nunca ocurrió empieza a volverse una pregunta sobre quiénes somos cuando nadie responde.